Winterstein: Cyber-Angriffe auf ÖVP-Parteizentrale "zutiefst besorgniserregend"

Nachdem es am Donnerstag zu Vermutungen der ÖVP kam, dass sie zum Opfer eines Hackerangriffs wurden, melde sich Regierungssprecher Alexander Wintestein zu Wort. Die Angriffe seien "ein Angriff auf die Integrität unserer Demokratie und des Gemeinwesens"

FPÖ fordert ÖVP zu voller Transparenz auf

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky forderte die ÖVP am Donnerstag auf, mit voller Transparenz auf die Behörden zuzugehen und der Staatsanwaltschaft alle Daten umgehend zur Verfügung zu stellen. Zur Klärung der Vorwürfe sei es unbedingt erforderlich, dass die Staatsanwaltschaft die relevanten Daten sichert. "Es braucht eine volle und rasche Aufklärung, auch ob die geleakten Daten stimmen oder nicht. Denn die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, was in dieser Republik los ist und ob tatsächlich kriminelle Netzwerke hier versuchen, demokratisch gewählte Parteien mit illegalen Aktionen zu schädigen. Die Situation ist ernst und besorgniserregend", sagte Vilimsky in einer Aussendung