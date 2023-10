Rainer Wintersteiger aus Oberösterreich wird ab dem 1. November 2023 die Position des Operativen Leiters bei der Einsatzgruppe Cobra übernehmen.

Rainer Wintersteiger wird neuer Cobra-Kommandant

Gebürtiger Braunauer begann Karriere in den 80er Jahren

Der gebürtige Braunauer begann seine Karriere in den 80er-Jahren in der damaligen Gendarmerie und trat 1988 in die Cobra ein. Dort machte sich Wintersteiger unter anderem als Leiter der Fallschirmspringerschule, als Chef der Abteilung für Personenschutz oder in anderen Führungsfunktionen einen Namen. Im Dezember 2021 übernahm er die Position des stellvertretenden Cobra-Kommandanten.

Bei diesen Einsätzen wird die EKO Cobra alarmiert

Polizei greift immer öfter auf Cobar-Einheiten zurück

Die Polizei greift immer öfter auf das Können der Eliteeinheit zurück. So sind laut Cobra im Zeitraum von 2015 bis Juni 2023 die Ausrückungen (inklusive Personenschutz) um rund 20 Prozent gestiegen. Absolute Zahlen gibt das Innenministerium nicht bekannt. Wintersteiger verriet im APA-Gespräch im Juni jedoch zumindest: "Wir haben täglich Einsätze in ganz Österreich." Dabei gelte stets das Credo, in höchstens 70 Minuten an jedem Punkt in Österreich verfügbar zu sein.