Winterreifenpflicht endet am 15. April

Am kommenden Montag, 15. April, endet die situative Winterausrüstungspflicht. Diese verpflichtet Lenker, mit Winterreifen zu fahren, sollte Schneefall einsetzen.

“Wird man mit falscher Bereifung erwischt, droht eine Geldstrafe. Werden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, reicht der Strafrahmen bis zu 5.000 Euro”, erklärt ÖAMTC-Jurist Alexander Letitzki. Bei einem Unfall kann es zudem Probleme mit der Versicherung geben. “Denn die Einschätzung der Fahrbahnverhältnisse und die Wahl der Ausrüstung liegen grundsätzlich beim Lenker – es ist also sehr wahrscheinlich, dass eine Kasko-Versicherung etwaige Schäden nicht zahlt”, sagt der ÖAMTC-Jurist. Es lohnt sich also ein Blick aus dem Fenster oder in den Wetterbericht, damit es nicht zu einem verfrühten Räderwechsel kommt. “Das aktuelle Wetter ist wichtiger als das Datum auf dem Kalender. Notfalls sollte man besser das Auto stehen lassen, wenn bereits umgesteckt wurde”, so Letitzki.