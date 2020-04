Winterreifenpflicht ab sofort zu Ende

Mit dem heutigen Mittwoch endet die Winterreifenpflicht in Österreich. Diese besagt, dass von 1. November bis 15. April an allen Rädern Winterreifen angebracht sein müssen, sollten die Bedingungen dies erfordern. Ein Wechsel auf Sommerreifen ist gesetzlich nicht notwendig. "Rein rechtlich ist es absolut erlaubt, mit Winterreifen weiterzufahren", so ÖAMTC-Techniker Friedrich Eppel.

Er rät Autlenkern, "bitte die Reifen zu wechseln, sich dabei aber keinen Stress zu machen". Zwar ist es aus rechtlicher Sicht "legal, das ganze Jahr mit Winterreifen zu fahren". Allerdings sind Winterreifen für die kalte Jahreszeit gedacht, sie sind von der Mischung her weicher als Sommerreifen und haben daher auf warmer Fahrbahn weniger Grip und so beispielsweise längere Bremswege. "Wir raten dezidiert davon ab, mit Winterreifen den ganzen Sommer durchzufahren, dadurch sind auf der wärmeren Fahrbahn schwere Unfälle möglich", sagte Eppel.

Baldiger Wechsel auf Sommerreifen empfohlen

Wer nun viel mit dem Auto unterwegs ist, "sollte bald auf Sommerreifen wechseln". Wer das Fahrzeug die meiste Zeit stehen hat und nur "ab und zu zum Einkaufen fährt, braucht sich keinen Stress zu machen", so der Rat des Experten. Seit Montag haben Autowerkstätten großteils wieder normal geöffnet.

Sobald die Temperaturen steigen und mit Schnee nicht mehr zu rechnen ist, sollten auf jeden Fall Sommerreifen aufgezogen werden. Außerdem verschleißen Winterreifen schneller, wenn es warm ist. Sollte es nach dem 15. April noch schneien und Lenker werden mit Sommerreifen "erwischt", kann das aber bei einem Unfall Probleme mit der Versicherung bringen.