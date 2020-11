Winterpause: Wiener Brunnen werden abgedreht

Die Brunnen in Wien werden winterfest gemacht. Trinkbrunnen, Sommerspritzer und Denkmalbrunnen werden entleert, abgedreht und vor Frost gesichert.

In Wien werden wieder die Brunnen winterfest gemacht. Die Mitarbeiter der Magistratsabteilung MA31 (Wiener Wasser) beginnen in den kommenden Tagen damit, Trinkbrunnen, Sommerspritzer und Denkmalbrunnen schrittweise frostsicher zu machen. Erstmals bleiben die drei Meter hohen mobilen Trinkbrunnen samt Nebelsprühfunktion namens "Brunnhilden" in der Stadt stehen. Sämtliche Sprüh- und Trinkarmaturen werden entleert und abgedreht, um einen Frostschaden zu vermeiden.