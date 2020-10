Der Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz lockt mit Live-Konzerten und Familienprogramm.

Der Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz lockt mit Live-Konzerten und Familienprogramm. ©Julius Silver

Der Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz lockt mit Live-Konzerten und Familienprogramm. ©Julius Silver

Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz mit Live-Konzerten und Familienprogramm

Von 21. November 2020 bis 6. Jänner 2021 ist der Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz in seiner elften Saison geöffnet. Es wird mit Programm für die ganze Familie und Live-Konzerten heimischer Künstler in den Prater gelockt.

Von Mittwoch bis Sonntag finden am Wiener Riesenradplatz Austropop-, Soul-, Pop-, Rock-, Folk-, R&B-, Reggae- und Gospel-Live-Konzerte statt. Es gibt hausgemachten, Glühwein, neue Punschkreationen und Weihnachtswaffeln als kulinarische Versorgung.

Weitere Highlights beim Wintermarkt am Riesenradplatz in Wien

Auch eine Fahrt mit dem Winterzug durch den verschneiten Prater ist möglich. Ebenfalls geöffnet sind außerdem das Wiener Riesenrad, Autodrom, 5D-Kino, Kettenkarussell, Madame Tussauds, Chocolate Museum und Co. Im beheizten Zelt auf der Kaiserwiese gibt es zudem den WinterCircus, in dem auch der Wiener Praterkasperl zu Gast ist.

Heuer wird Erich Schleyer auch mehrmals Lesungen aus sienen eigenen Büchern bzw. Weihnachtsgeschichten zum Besten geben.

Es wird gebeten, aueinander Rücksicht zu nehmen und genügend Abstand zu halten, um ein sicheres Winter-Event gewährleisten zu können.