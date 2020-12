Winterdienst in Wien: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

In Wien laufen die Vorbereitungen für den Winterdienst bereits auf Hochtouren. Heuer gibt es auch einige Neuerungen.

Streusplitt- und Salzmengen in Wien drastisch reduziert

Innovative Streutechnologien, die den Salzverbrauch bei geringen Minustemperaturen noch weiter reduzieren, sind seit Jahren in Verwendung. Durch den Einsatz von Sole und Feuchtsalz konnten die Streusplitt- und Salzmengen in Wien in den letzten Jahren drastisch reduziert werden. "Das ist gleichzeitig eine überaus effiziente Maßnahme im Kampf gegen den Feinstaub und somit zur erfolgreichen Einhaltung der EU-Feinstaubgrenzwerte - und kommt somit unserem Klima zugute", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.