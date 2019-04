Wings For Life Run: Startschuss in Wien am 5. Mai

Bereits zum 6. Mal kann man am 5. Mai 2019 beim WIngs For Life Run für die Rückenmarkforschung laufen. Der Startschuss fällt vor dem Wiener Rathaus.

Zum sechsten Mal findet am 5. Mai der weltweite Wings For Life World Run statt. In Wien haben sich zum Sportevent zugunsten der Rückenmarkforschung 13.500 Personen angemeldet, die Veranstaltung ist ausverkauft. Aber mit der Wings For Life World Run App kann jeder bei Bezahlung einer Startgebühr von 20 Euro als offizieller Teilnehmer des Laufs auf einer individuellen Strecke mitmachen.