Winehouse für immer: "Forever Amy" kommt nach Wien

Es soll mehr sein als ein Tribut-Konzert: Bei "Forever Amy" soll dem Publikum die Seele der 2011 verstorbenen Sängerin vermittelt werden. Mit dabei sind auch viele alte Weggefährten.

Amy Winehouse hatte eine kurze Karriere, in der sie bloß zwei Alben veröffentlichte, und nur relativ wenige Fans durften sie live erleben. Die am 26. März in Wien gastierende Show "Forever Amy" soll dem Publikum das Gefühl der Konzerte der 2011 verstorbenen Sängerin vermitteln. "Es ist mehr als ein Tribut", betonte Dale Davis, der musikalische Leiter der Produktion, im Gespräch mit der APA.

"Authentischer Sound" von Amy Winehouse

"Man darf sich eine Show erwarten, die ganz nah an ein Konzert von Amy Winehouse herankommt", versprach Davis, der ab 2003 Bass in Winehouse' Band spielte. Davis sorgt gemeinsam mit den anderen Originalmusikern von Amy Winehouse für den "authentischen Sound", wie er sagte. Interpretiert werden die Hits von der in London lebenden sizilianischen Jazz- und Soul-Sängerin Alba Plano. "Es geht mir nicht darum, Amy zu imitieren", stellte diese klar. "Das lag mir von Anfang an am Herzen. Denn es gab nur eine Amy! Wir können nur ihre Musik spielen und unsere ganze Leidenschaft in dieses Projekt stecken."