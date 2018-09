Am 16. Oktober findet WINE in the CITY statt.

Am 16. Oktober findet WINE in the CITY statt. ©Diesner

Am 16. Oktober findet WINE in the CITY statt. ©Diesner

WINE in the CITY: Edle Tropfen in der Wiener Innenstadt

WINE in the CITY verwandelt die Wiener Innenstadt an rund 20 Standorten in einen noblen Genusspfad. Am 16. Oktober steigt das Event, VIENNA.at verlost 5x2 Karten an Weinliebhaber.

Rund 50 Top-Winzer präsentieren sich auf der Weinstraße für eine Nacht mit ihren edelsten Tropfen. Von 19.00 bis 22.00 Uhr öffnen die exklusiven Locations ihre Pforten, damit sich Connaisseurs auf dem abendlichen Genusspfad bei ausgesuchten Weinen von Kunst, Mode, Design und Gaumenfreuden inspirieren lassen können.

Szihn-Brot wird auch in diesem Jahr wieder mit seinen Handwerksbrot-Spezialitäten die perfekte Begleitung zu den Weinen servieren. Für die nötige Würze sorgt der Vorarlberger Alpkäse Freschengold von der Alpe Saluver und als kleine Knabberei zwischendurch stehen an sämtlichen Locations Soletti bereit. Aber auch Liebhaber hochprozentiger Tropfen kommen unter anderem mit Rick Gin auf ihre Kosten, den es an der bisher noch geheimen Abschluss-Location zum Verkosten geben wird.

20 Locations laden zu WINE in the CITY Von 19.00 bis 22.00 Uhr präsentieren sich rund 20 Locations mit besonderen Shopping-Angeboten und attraktiven Rabatten. Beim neunten abendlichen Shopping- und Genussevent sind heuer mit dabei:

Bank Austria Kunstforum Wien

Civediamo Wine Trade

EMI – the music store

FLYING FASHION POP UP STORE

Footsteps

Gössl Wien

Helvetia Versicherung

Lindt Chocolate Shop

My Derma

Nagy Hüte

Omar Besim

Österreichische Post

Popp & Kretschmer

Roma Friseurbedarf

United Nude

Vis-à-Vis Weinbar

Vulcanothek

WEIN&CO

WINDSOR.Store

Wollsalon