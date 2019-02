Wine Affairs startet "5 Uhr Tee um 10" im Wiener Platzhirsch

Ende Februar startet im Wiener Platzhirsch ein neues Event. Wine Affairs bietet den Besuchern wöchentlich ausgesuchte Weine und köstliche Schaumweine und Champagner unter dem Motto "5 Uhr Tee um 10".

Bei der neuen Eventserie „5 Uhr Tee um 10“ werden jeden Dienstagabend im Wiener „Platzhirsch“ ausgesuchte Weine sowie Schaumweine und Champagner präsentiert. Sie werden in der eigenen Lounge exklusiv serviert, während DJ Tom Silver samt Guest-DJs mit feinen House-Tunes und den Sounds aus den letzten drei Jahrzehnten musikalisch einheizt. Selbstverständlich werden ebenfalls andere, hippe Drinks sowie ein Welcome-Starter, serviert.

„Mit ‚5 Uhr Tee um 10‘ geben wir Wein und Champagner einen wöchentlichen Auftritt im Club in zentraler Innenstadtlage an der historischen Ringstraße. Clubbing und ausgesuchte Weine sind eine ideale Kombination, um Neues zu entdecken und sich vom guten Geschmack inspirieren zu lassen“, ist Lackner überzeugt.

Wer in die Wochenmitte hineinfeiern möchte, kann sich Tische oder eine exklusive VIP-Lounge telefonisch unter +43 660 6530486 oder per E-Mail an ready@5uhrteeum10.at im Vorfeld reservieren.