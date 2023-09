win2day-Spieler knackt Lotto-Doppeljackpot

Bei der Lotto.Ziehung am Sonntag wurde der Doppeljackpot mit mehr als zwei Millionen Euro geknackt.

Ein Spielteilnehmer hatte über win2day die "sechs Richtigen" 7, 9, 13, 24, 26, und 27 getippt. Dabei war der allerletzte von zwölf gespielten Tipps auf dem digitalen Normalschein die Eintrittskarte in den Club der Lotto-Millionäre.

Lotto-Doppeljackpot über win2day geknackt

Kein Sechser bei LottoPlus, auch kein Joker

Die LottoPlus Ziehung endete am Sonntag ohne Sechser. Davon profitieren wiederum die 37 Fünfer bei Lotto Plus. Die Gewinnsumme aus dem Sechserrang wird jeweils auf sie aufgeteilt, die Lotto Plus Fünfer gewinnen damit je 7.418,70 Euro. Bei der nächsten LottoPlus Ziehung warten auf den Sechserrang 150.000 Euro.