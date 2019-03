Willkür- oder Psychostaat

Gastkommentar von Johannes Huber. Gut, dass Justizminister Josef Moser Leute wie Kickl und Doskozil einbremst. Die geplante Sicherungshaft darf nur unter strengsten Auflagen kommen. Sofern sie überhaupt nötig ist.

Die Sache ist wirklich nicht einfach. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will ausgewählte Flüchtlinge wegsperren. Wer aber stellt die Voraussetzungen fest? Irgendein Beamter? Was heißt gefährlich? Experten berichten, dass man das nie genau sagen könne. Das würde bedeuten, dass man immer auch Leute hinter Gitter bringt, die nie eine Tat begehen würden. Genau das ist das Problem bei einer solchen Präventivhaft: Weil man von einem Verdacht ausgeht, liegt man ganz automatisch immer wieder daneben und lässt Ungerechtigkeit walten.

Doch ist diese Haft ausschließlich für Asylwerber überhaupt nötig? Anlass ist der Fall in Dornbirn, bei dem ein türkischer Staatsbürger einen Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft erstochen hat. Nun liegt es in der Natur der Sache, dass man sich überlegen muss, wie man diesen Fall hätte verhindern können, damit sich so etwas nicht wiederholt.

Kickl geht da etwas voreilig vor. Sehr viel spricht dafür, dass es möglich gewesen wäre, den Mann in Schubhaft zu nehmen. Erstens ist er in Österreich schon so oft straffällig geworden, dass er in der Vergangenheit mit einem Aufenthaltsverbot belegt worden ist. Zweitens ist ein Asylantrag von ihm schon einmal abgewiesen worden. Drittens ist nun extrem schnell festgestellt worden, dass man ihn nicht in die Türkei abschieben könne. Viertens hätte man dem Mann mit Meldepflichten belegen und fünftens überwachen können, wie es bei Gefährdern, Terroristen und dergleichen hoffentlich gang und gäbe ist.