"Willkommenskultur abgewählt": FPÖ-Vilimsky kontert Konrad

Nach Attacken der FPÖ gegen die Caritas hat sich am Samstag auch die Staatssekretärin im Innenministerium Karoline Edtstadler (ÖVP) zu Wort gemeldet. In einem Statement gegenüber der APA rief sie sowohl FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker als auch Caritas-Präsident Michael Landau zur Mäßigung auf. Die Streitereien würden nicht nur beiden Personen, sondern auch der politischen Kultur schaden.Die ehrenamtliche Arbeit der Caritas-Basis sei ein unverzichtbarer Teil des gesellschaftlichen Zusammenhalts, das sollte auch Hafenecker würdigen, meinte Edtstadler. “Gleichzeitig sollte auch Michael Landau nicht parteipolitische Debatten führen und Ängste schüren, die sachlich unbegründet sind.” Beide Seiten sollten zur Sachlichkeit zurückkehren, forderte sie.

Der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried ortet nun auch Attacken der ÖVP gegen die Caritas. In einer Aussendung kritisierte er, dass Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) Caritas-Präsident Michael Landau zur Mäßigung aufrief. “Was Sebastian Kurz über die ÖVP-Staatssekretärin ausrichten lässt: Kritik an der Regierung wird nicht geduldet”, zeigte sich Leichtfried verärgert.Edtstadler hatte nach den jüngsten Attacken der FPÖ gegen die Caritas in einem Statement sowohl Generalsekretär Christian Hafenecker als auch Landau zur Mäßigung aufgerufen und appelliert, zur Sachlichkeit zurückzukehren.

Hafenecker erklärte unterdessen ebenfalls in einer Aussendung, dass man die Arbeit kirchlicher Organisationen nicht gering schätze: “Mir ist bewusst, dass die Caritas in sehr vielen anderen, wichtigen Bereichen soziale Arbeit leistet, die nicht selbstverständlich ist, leider reduziert sie sich in ihrer Medienarbeit aber zu einem großen Teil auf den Asylbereich.” NGO sollten um eine positive Entwicklung im Land bemüht sein, “doch die Spaltung der Gesellschaft durch außerparlamentarische Agitation” stehe diesem Ziel entgegen, meinte der FPÖ-Generalsekretär, der sich für einen Diskurs auf vernünftigem Niveau aussprach, weiter.