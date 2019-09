willhaben: Paar verkauft signierten Bühnen-Anzug von Udo Jürgens

Kurz vor dem kommenden Geburtstag der vor fünf Jahren verstorbenen Musik-Legende Udo Jürgens wird auf willhaben ein signierter Bühnenanzug verkauft.

Am kommenden Montag hätte die heimische Musik-Legende Udo Jürgens seinen 85. Geburtstag gefeiert. Mit zahlreichen Hits wie "Griechischer Wein", "Aber bitte mit Sahne" oder "Ich war noch niemals in New York" spielte er sich quer über viele Generationen in die Herzen unzähliger Fans. Auch die mehr als 100 Millionen verkauften Tonträger beweisen eindrucksvoll, dass Udo Jürgens zu den erfolgreichsten Unterhaltungsmusikern im deutschen Sprachraum gehört.