willhaben: Nachfrage nach Fahrrädern immens

Die willhaben-Nutzung hat in den vergangenen Wochen zu einem neuen Höhenflug angesetzt: In verschiedenen Seitenbereichen lagen die Zugriffszahlen zwischen 40 und 50 Prozent höher als im Vorjahr. Angetrieben werden diese Werte unter anderem auch vom Höhepunkt der Fahrradsaison.

Heuer ganz speziell: Aufgrund der aktuellen Entwicklungen verwies auch die Regierung unlängst explizit auf den "Drang nach draußen und Bewegung". Zudem stellt das Fahrrad derzeit eine besonders reizvolle Alternative für den Weg zum Supermarkt oder in die Arbeit dar. willhaben hat daher verschiedenste Themen rund ums Fahrrad auf dem Marktplatz detailliert unter die Lupe genommen.

Fahrräder auf willhaben besonders beliebt

Der viel zitierte "Drahtesel" steht auf willhaben stets hoch im Kurs: 2019 wurde rund 15 Millionen Mal nach dem Stichwort Fahrrad gesucht. Der Begriff zählt damit zu den meistgesuchten Stichworten am Marktplatz. Besonders beliebt sind Mountainbikes, Kinder- und Damenfahrräder. Auch die Nachfrage nach Fahrradträgern und Fahrradanhängern ist groß. Die Jagd nach dem neuen Lieblings-Zweirad beginnt naturgemäß mit den ersten Sonnenstrahlen des Frühjahrs. So haben sich die Suchanfragen heuer beispielsweise von Februar auf März verdoppelt.

Rund 40.000 Fahrräder derzeit auf willhaben

Das Angebot an Fahrrädern ist im März und April besonders ausgiebig. Insgesamt laden derzeit um die 40.000 Anzeigen zum Stöbern ein. Österreichweit finden Radfans somit mehrere tausend Fahrräder in ihrer unmittelbaren Umgebung.

Der Durchschnittspreis von Anzeigen in der Kategorie Fahrrad ist von der Bike-Art abhängig und beträgt im Schnitt rund 470 Euro. In die Höhe getrieben wird er von E-Bikes (im Schnitt etwa 1.660 Euro) und den besonders hochwertigen Zweirädern in der Kategorie Triathlon/Zeitfahrräder (durchschnittlich rund 1.800 Euro). Es folgen Rennräder (ca. 1.080 Euro) und Mountainbikes (etwa 760 Euro). Ein Kinderrad kostet durchschnittlich rund 88 Euro und ein geläufiges Citybike ca. 200 Euro.