Will Smith spricht über seine offene Ehe

Ungewöhnlich privat: Schauspieler Will Smith (53) gewährte nun Einblicke in sein Eheleben - und verriet, dass er mit seiner Gattin eine offene Ehe lebt.

Mit der Serie „The Fresh Prince of Bel-Air“ wurde Will Smith international bekannt. Heute, nach Blockbustern wie „Das Streben nach Glück“ und den „Men in Black“-Filmen, ist Smith eine wahre Hollywood-Legende. Privat ist der Schauspieler beständig: Smith und seine Ehefrau Jada Pinkett sind seit 1997 verheiratet, haben zwei Kinder gemeinsam - und leben in offener Ehe, Affären inklusive. In einem Interview sprach der 53-Jährige nun offen darüber - alle Infos im Video.