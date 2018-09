Will Ludwig Rendi-Wagner stürzen?

Gastkommentar von Johannes Huber. Wiens SPÖ-Chef hat sich in der Kern-Nachfolge nicht durchgesetzt. Doch er hat noch nicht genug – und macht die Sache nur noch viel schlimmer.

Wenn man sich die SPÖ-internen Machtverhältnisse vor Augen führt, ist es schon bemerkenswert, dass die Wiener Genossen gleich zweimal hintereinander verloren haben bei der Kür eines Bundesparteivorsitzenden bzw. einer Bundesparteivorsitzenden. Zuerst bei Christian Kern, jetzt bei Pamela Rendi-Wagner. In beiden Fällen haben sich eher kleine, teilweise sogar winzige Landesorganisationen durchgesetzt. Wobei man unterscheiden muss: Statt Kern hätte ihr damaliger Chef, Michael Häupl, 2017 lieber Medienmanager Gerhard Zeiler gehabt; er hat jedoch zu wenig dafür getan. Und bei Randi-Wagner hat sich Michael Ludwig wiederum vor vollendete Tatsachen stellen lassen. Geschmacksache, was schwerwiegender ist. Tatsache ist, dass die Wiener Genossen nicht die Rolle gespielt haben, die ihnen aufgrund ihrer Größe im bundesweiten Vergleich zukommen würde.

Naheliegend wäre Möglichkeit A). Michael Ludwig hat sich jedoch für B) entschieden. In der ORF-ZIB 2 bestätigte er am Freitagabend, dass Rendi-Wagner nicht seine Wunschkandidatin war. Wenig später warnte er, dass sie sich mit ihrem Zweitjob „alleinige Klubobfrau im Parlament“ überfordern könnte. Und im „Heute“-Interview lieferte er einen Nadelstich nach dem anderen: Sie sei „sehr sympathisch, telegen und kompetent“. Aber: Jetzt müsse sie auch auf die Leute zugehen. Sprich: Sie ist abgehoben. Im Übrigen meinte er, dass er und seinesgleichen loyal seien. Aber: „Wir wollen auch etwas.“ Sprich: Rendi-Wagner darf sich warm anziehen.

Bei solchen Parteifreunden weiß die ehemalige Gesundheitsministerin, von wo ihr die größte Gefahr droht. Nicht von blauer oder türkiser Seite, sondern aus den eigenen Reihen. Das hätte es früher nicht gegeben. Aus gutem Grund: Was Ludwig hier macht, ist, höflich formuliert, unklug. Einerseits pflegt er die Erinnerung daran, dass das nicht seine Bundesobfrau ist; dass er bei ihrer Nominierung also außer Stande war, eine maßgebliche Rolle zu spielen. Andererseits sorgt er dafür, dass dann, wenn Rendi-Wagner eines Tages scheitern sollte, er selbst als derjenige dasteht, der von allem Anfang an zu ihrem Fall beigetragen hat.