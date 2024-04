"Wildstyle & Tattoo Messe" 2024: Alle Österreich-Termine im Überblick

Auch heuer tourt die "Wildstyle & Tattoo Messe" wieder durch Österreich. Hier findet ihr einen Überblick über alle Termine und Orte.

Die "Wildstyle & Tattoo Messe" bietet auch 2024 wieder ein umfangreiches Showprogramm inklusive Live-Konzerten in ganz Österreich. Hier ein Überblick zur den Tour-Daten und den jeweils auftretenden Bands:

20. & 21. APRIL 2024 • WR. NEUSTADT • ARENA NOVA

27. & 28. APRIL 2024 • INNSBRUCK • MESSEHALLE

04 & 05. MAI 2024 • WIEN • STADTHALLE

12. & 13. OKTOBER 2024 • KAPFENBERG • STADTHALLE

19. & 20. OKTOBER 2024 • LINZ • TABAKFABRIK

26. & 27. OKTOBER 2024 • SALZBURG • MESSEZENTRUM



Die Öffnungszeiten der "Wildstyle & Tattoo Messe" sind jeweils am Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Tickets gbt es im Vorverkauf bei Ö-Ticket oder an der Tages/Abendkassa.