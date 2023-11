Wilde Verfolgungsjagd auf der A1 endete erst in Wien

Eine wilde Verfolgungsjagd auf der Westautobahn (A1), bei der ein Autolenker mit einer Geschwindigkeit von rund 200 km/h vor der Polizei floh, fand am Donnerstag ihr Ende in Wien. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen, nachdem er zwei rote Ampeln ignorierte, mehrere Fahrzeuge beschädigte und sogar versuchte, zu Fuß zu entkommen.

