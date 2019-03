"Wild West Saloon": Neueröffnung beim Wiener Graben

Der "Wild West Saloon" eröffnet am 29. März.

Der "Wild West Saloon" eröffnet am 29. März. ©Wild West

Der "Wild West Saloon" eröffnet am 29. März. ©Wild West

Am 29. März geht eine neue Freizeit-Attraktion in Wien in Betrieb. Gegenüber der Erlebniswelt Timetravel eröffnet der "Wild West Saloon" beim Graben.

Familien und City Touristen haben einen Grund zur Freude. Am 29. März eröffnet gegenüber der Erlebniswelt Timetravel der neue Wild West Saloon. Die Wiener Innenstadt ist damit um eine Freizeit-Attraktion reicher.

Im Wild West Saloon warten 16 interaktive Shooting Plätze auf die Besucher. Dort muss auf eine große Projektionswand mit Lichtsensor gezielt werden. Dabei sammeln die Teilnehmer Scores. Bei den Aufgaben geht es um Reaktion und Geschicklichkeit. Im Wild West Saloon warten keine brutalen Szenen, vielmehr läuft alles auf spielerische Weise ab. Familientauglichkeit ist gegeben. Dieses neuartige Shooting System gibt es im Spielmodus für 1,2,3,4 Spieler oder für Teams bis zu 32 Personen.

Wild West Saloon: Kosten und Dauer Acht Spiele kosten 8 Euro, 16 Spiele 14 Euro, 24 Spiele 20,40 Euro. Ein Spiel dauert zwischen einer und zwei Minuten. Außerdem wird das Wild West Shooting mit einer Photo-Opportunity mit zwei Live-Cowboys ergänzt.