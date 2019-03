"Wild West Saloon": Interaktives Shooting Erlebnis am Wiener Graben

Am 29. März wird die neue Freizeitatraktion "Wild West Saloon" am Wiener Graben eröffnet. VIENNA.at war vorab auf Besuch und hat das interaktive Shooting im Wild-West-Stil unter die Lupe genommen.

Gegenüber der Erlebniswelt “Timetravel” geht am 29. März der “Wild West Saloon” am Wiener Graben in Betrieb. Die Innenstadt ist somit um eine Freizeit-Attraktion reicher. Zwar heißt die Freizeit-Attraktion gegenüber bereits “Timetravel”, doch auch im “Wild West Saloon” scheint man eine Zeitreise zurückzulegen.