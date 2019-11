Wikipedianer-Treff: Wikipedia hautnah in Wien erleben

Am Sonntag lädt der Verein Wikimedia Österreich zu verschiedenen Veranstaltungen in Wien, Bregenz, Linz und St. Pölten. Dabei kann man auch hinter die Kulissen von Wikipedia blicken.

Rund 60 Österreicher steuern auf der Online-Enzyklopädie Wikipedia im Schnitt einhundert oder mehr Artikel pro Monat bei oder redigieren dort Beiträge. Neben diesen Wikipedianer-Kerncommunity gibt es unzählige weitere Autoren und noch deutlich mehr Nutzer. Am Sonntag (10. November) lädt der Verein Wikimedia Österreich zum Aktionstag "Wikipedia vor Ort" in Wien , Bregenz, Linz und St. Pölten.

In die Wikipedia-Community hineinschnuppern

Auf rund eine Milliarde Klicks pro Monat kommt alleine die deutschsprachige Wikipedia. In Deutschland, der Schweiz und Österreich geht nun auch der sonntägliche Aktionstag in insgesamt 16 Städten mit Workshops und Schreibwerkstätten über die Bühne, wie die heimische Wikimedia-Länderorganisation mitteilte. Langjährige Autoren werden in diesem Rahmen Einblicke in die Mitarbeit an der ständig wachsenden Wissenssammlung geben. Man könne im Rahmen der Veranstaltungen einfach Hineinschnuppern oder sich schon mit einem konkreten Anliegen, einer Artikel- oder Rechercheidee einbringen, sagte Raimund Liebert, Community Manager von Wikimedia Österreich, im Gespräch mit der APA.