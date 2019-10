Wiens Straßenkunst: Street Art Guide Vienna zeigt versteckte Kunstwerke

Wien ist voll von beeindruckender Street Art, wenn man weiß, wo man hinsehen muss. Der Street Art Guide Vienna hat über 100 Werke in seinem Repertoire und kann auch gratis online aufgerufen werden.

Es gibt sie am Donaukanal, an Hausfassaden in Wien-Mariahilf oder auf Rolläden am Naschmarkt. Die Rede ist von Graffitikunst, sogenannte Murals, die in Wien oft versteckt und unbekannt bleiben.