Wiens Spitalsärzte sind zunehmend erschöpft

Wiens Spitalsärzte fühlen sich zunehmend erschöpft. Laut zwei Befragungen der Wiener Ärztekammer und des Betriebsrats an der Medizinuni Wien leiden sie unter schlechten Arbeitsbedingungen, unbesetzten Stellen, wenig Zeit für Forschung und unzulänglicher Bezahlung.

Auch Erschöpfung, Krankheitsgefühl und Burnout-Ängste herrschen vor. Schon jetzt wandern viele deswegen ins Ausland ab, warnte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres am Donnerstag in einer Pressekonferenz.

Wiens Spitalsärzte fühlen sich erschöpft

Über die Hälfte der befragten Spitalsmediziner bezeichnete sich als "sehr oft" oder "oft" emotional oder körperlich erschöpft. Rechnet man "manchmal" hinzu, sind es sogar über 80 Prozent. Rund 60 Prozent sind es bei "fühle mich allein gelassen", etwa die Hälfte bei "fühle mich geschwächt/anfällig krank zu werden" und "denke, dass ich es nicht mehr aushalte". Rund 35 Prozent stimmen der Aussage "habe das Gefühl, an einem Burnout zu leiden" zumindest "manchmal" zu.

"Es ist fünf Minuten vor Zwölf"

Belastet fühlen sich die Mediziner in den Krankenhäusern am meisten durch den hohen bürokratischen Aufwand. Dahinter folgen in der Kammer-Umfrage Personalknappheit, psychische Belastung, Ressourcenknappheit, Ansteckungsgefahr und Überstunden.