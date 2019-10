Wiens Pflichtschulen laut Lehrervertretern am Rande des Kollaps

Der oberste Lehrer-Personalvertreter Thomas Krebs warnt vor einem Kollaps der Wiener Pflichtschulen. Das Zusammentreffen mehrerer Reformen stelle eine besondere Belastung dar und an Volks- und Sonderschulen fehle Personal.

Die vielen Reformen vergangener Jahre hätten Wiens Pflichtschulen "an den Rand des Kollapses" gebracht, warnt der oberste Lehrer-Personalvertreter Thomas Krebs (FCG). Eine besondere Belastung sei das Zusammentreffen der Reform des Dienstrechts, der Lehrerausbildung und des Schulautonomiepakets. Dazu kämen in Wien "teils hausgemachte Probleme" wie ein Mangel an Supportpersonal von der Stadt.

Lehrervertreter warnen vor "Kollaps" der Wiener Pflichtschulen

Wegen der besonderen Belastung und fehlender Anreize würden viele Lehrer in andere Bundesländer oder Berufe abwandern, so Krebs am Mittwoch in einer Aussendung. Vor allem an Volks- und Sonderschulen fehle Personal. Zusätzlich erschwere das "teure, umständliche" Wiener Schulverwaltungsprogramm WISION die Arbeit der Schulleitungen.