Wiens neuer Impfservice mit Online-Buchung und kaum Wartezeit

Der Impfservice der Stadt Wien will mit einem neuen Online-Buchungsprogramm Wartezeiten reduzieren und das Impfen erleichtern. Höchstens zehn Minuten soll man für eine Impfung anstehen.

Die Stadt Wien nimmt ein neues Terminsystem in Betrieb, das eine umkomplizierte Anmeldung und kaum Wartezeiten bei Impfungen in den Bezirksgesundheitsämtern verspricht. Dabei können Kunden auf www.impfservice.wien oder telefonisch unter 01 4000 8015 einen persönlichen Zeit-Slot vereinbaren. Bisher gab es keine Terminvergabe und Impfwillige mussten teils sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen.