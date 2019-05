Wiens Greißler sind wieder zurück

Die Greißler in Wien werden wieder mehr. Kunden schätzen die regionalen Produkte sowie die persönliche Betreuung.

In Wien haben in den letzten Jahren wieder häufiger Greißler eröffnet und können sich über große Beliebtheit bei den Kunden freuen. Dort gibt es nicht nur regionale Produkte und persönliche Betreuung, sondern auch Produkte wie Waschmittel zum Nachfüllen.

Laut der Wirtschaftskammer in Wien, sind die Lebensmittelhändler in den letzten Jahren um 10 Prozent gestiegen. Für viele ist “Genuss statt Masse” der Hauptgrund für einen Einkauf beim Greißler in der Nachbarschaft. Insgesamt gibt es in Wien 500 bis 800 solche Spezialitätengeschäfte. Zusätzlich gibt es auch bei manchen Greißlern die Möglichkeit, den Schlüssel zu hinterlegen oder sonstige kleine Dienste in Anspruch zu nehmen.