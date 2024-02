Wiens "Goldenes Quartier" wird versilbert

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens veräußert die Signa Prime Selection ihre Beteiligung an der Signa Prime Assets GmbH.

Dieser gehören Prunkstücke des Signa-Imperiums - also in Wien unter anderem der Großteil der Luxusshoppingmeile und das angeschlossene Hyatt-Hotel. Das Goldene Quartier erstreckt sich im Bereich Graben, Tuchlauben und Am Hof über rund 42.000 Quadratmeter.

Angekündigter Verkauf der Anteile

Die nun angekündigte Verkauf der Anteile ist ein weiteres Ereignis in einer abwechslungsreichen - und langen - Geschichte. Denn wer den Stadtteil betritt, befindet sich auf historischem Boden. 2019 wurden bei Straßenarbeiten am Rand des Areals Fundamente der Porta Decumana freigelegt, also Relikte jenes Stadttores, das einst ins römische Legionslager Vindobona führte. Im Mittelalter siedelten sich dort Schneider und Händler an. Die Bezeichnung Tuchlauben für den gesamten Straßenzug setzte sich im 19. Jahrhundert durch.