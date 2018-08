Wiens Bürgermeister Ludwig kündigt größere Projekte für die Bundeshauptstadt an

Bei der sogenannten Zukunftsklausur im März kündigte Parteichef Ludwig drei größere Projekte an – eine Konzertbühne an der Donau im 22. Bezirk, eine Sport-und Kulturmehrzweckhalle sowie “Supergreißler” zur besseren Nahversorgung. Für die Mehrzweckhalle stünden vier Standorte in der näheren Auswahl, derzeit werde auch geprüft, ob es einen Kooperationspartner geben soll, berichtete er.

Donaubühne & Supergreißler in Wien

Auch bei der Donaubühne würden mehrere Projektvorschläge geprüft. “Das soll keine Konkurrenz zu schon bestehenden Seebühnen sein. Wir wollen eine ganz besondere Wien-Bühne machen, die es in dieser Form woanders nicht gibt.”

“Sehr weit” seien die Arbeiten zu den sogenannten Supergreißlern – sowohl in Kooperation mit großen Einzelhändlern als auch mit Einzelpersonen, die sich hier engagieren wollen. In den nächsten Wochen soll ein Konzept präsentiert werden.

Wien-Bonus soll ausgeweitet werden

Den Wien-Bonus, den Ludwig als Wohnbaustadtrat bereits im geförderten Wohnbau eingeführt hat, könne auch in anderen Bereichen wie der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt angewendet werden. “Wir sind gerade dabei, zu erheben, wo überall im Zusammenleben das möglich ist, um die schon hier lebende Bevölkerung zu bevorzugen.” Bereiche, die er allerdings “von Beginn an ausgeschlossen” habe, seien der Gesundheitsbereich und “alles was mit Kindern zu tun hat”, betonte Ludwig.

Neu an der Funktion als Bürgermeister sei vor allem die große Anzahl an zusätzlichen Terminen gewesen. Auch wenn aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in der Stadtregierung und seiner Zeit als Vizebürgermeister “viele Dinge durchaus schon berechenbar gewesen” seien, sei es “ein großer Unterschied, wenn man dann plötzlich an der Spitze einer Stadtregierung steht”, sagte Ludwig. “Aber es macht sehr viel Freude, mit Menschen immer wieder neue Dinge besprechen zu können.”

(APA/Red)