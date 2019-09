Wiens Bürgermeister ehrt Polizisten und Stadtmitarbeiter

Am Montagabend wurden rund 100 Polizisten und Stadtmitarbeiter von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Polizeipräsident Gerhard Pürstl im Festsaal des Rathauses für ihren Einsatz für die Nachbarschaft und das gute Miteinander in den Grätzln ausgezeichnet.

"Wien ist eine der sichersten Großstädte weltweit", so Bürgermeister Michael Ludwig. "Dazu trägt die Polizei mit ihrer Arbeit bei, ebenso wie die zahlreichen Dienststellen der Stadt. Dazu gehören die Gruppe Sofortmaßnahmen ebenso wie Waste Watcher der 48er oder Teams von Wiener Wohnen. Die gute Zusammenarbeit zwischen Magistrat und Polizei in den Grätzln ist mit Grund für die hohe Sicherheit und hohe Lebensqualität für alle Wienerinnen und Wiener in der Stadt."