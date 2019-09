Wiens Berufsdetektive suchen Nachwuchs

In Wien arbeiten rund 100 Berufsdetektive.

An Aufträgen mangelt es den Berufsdetektiven in Wien nicht, denn die Bereiche, in denen ermittelt werden darf, sind vielfältig. Die Branche ist immer auf der Suche nach Nachwuchs.

Beobachten, fotografieren und auch schießen: Berufsdetektive haben einen durchaus aufregenden Job. In Wien gibt es 106 von ihnen, in ganz Österreich sind es etwas mehr als 400. Vor allem Detektivinnen sind oftmals gefragt, da sie in vielen Fällen unauffälliger ermitteln können.

Die Ausbildung erfolgt in der Detektivakademie der österreichischen Wirtschaftskammer. Neben rechtlicher Theorie ist auch Material- und Waffenkunde angesagt.

Knapp 3.000 Euro kostet die Ausbildung mit angeblich guten Jobchancen, denn Straftaten wie Diebstahl oder Betrug sterben nicht aus.