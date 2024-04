WienMobil Räder absolvierten über 2,7 Mio. Kilometer

Die WienMobil Räder können sich nicht über mangelndes Interesse beklagen. Sie wurden bereits über eine Million Mal ausgeborgt.

Der Anpfiff für WienMobil Rad war im April 2022 erfolgt. Seither gab es laut einer Aussendung der Wiener Linien vom Mittwoch über 200.000 Registrierungen. Mehr als 2,7 Millionen Kilometer wurden absolviert. "Die WienMobil Räder sind die perfekte Ergänzung zu den Öffis und bringen die Wiener*innen schnell, verlässlich und klimafreundlich durch die Stadt. Ich freue mich, dass das Service gut genutzt und auch immer beliebter wird. Die WienMobil Räder sind ein voller Erfolg, immerhin haben sich die Ausleihen mehr als verdoppelt", so Öffi-Stadtrat Peter Hanke in der Mitteilung. Diese stiegen von 300.000 im ersten Jahr auf 794.000 im zweiten. Seit dem Startschuss gab es die meisten Ausleihen bei der Station am Hauptbahnhof (circa 29.000). Insgesamt 240 Standorte sind in der Bundeshauptstadt zu finden.