WienMobil Rad kommt: Betreiber von Bikesharing-Netz ausgeschrieben

Europaweit ausgeschrieben: Die Wiener Linien haben heute, Mittwoch, die Suche nach einem Betreiber für das neue städtische Bikesharing-Netz WienMobil Rad gestartet.

Die entsprechenden Unterlagen haben die Wiener Linien am 10. März auf dem Vergabeportal ANKÖ veröffentlicht. Der Nachfolger des aktuellen Leihradsystems Citybike soll im Frühjahr 2022 den Betrieb aufnehmen, berichteten die Wiener Linien.

Citybike bleibt vorerst bestehen - WienMobil Rad Nachfolger ab 2022

Bikesharing-System wird in Mobilitätsplattform WienMobil integriert

Das neue Bikesharing-System wird in die Mobilitätsplattform WienMobil integriert. Derzeit betreiben die Wiener Linien sieben Mobilitätsstationen am Rochusmarkt und Westbahnhof, im Nordbahnhofviertel sowie in Simmering, Ottakring, Mariahilf und Neubau. Bei den WienMobil Stationen verknüpfen die Wiener Linien die Öffis mit flexiblem Sharing. Über die Smartphone-App WienMobil haben Kunden Zugriff auf alle Mobilitätsangebote.