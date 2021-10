Wienerin zeigte Ex-Partner an: 32-Jähriger wegen Raub- und Drogendelikten gesucht

Eine 25-jährige Frau erstattete in einer Wiener Polizeiinspektion Anzeige, da ihr Ex-Lebensgefährte ihr diversen Schmuck, Uhren und Goldmünzen gestohlen haben soll. Der Mann war kein unbeschriebenes Blatt.

Die 25-jährige Frau führte der Polizei gegenüber bei ihrer Anzeige am 25. September aus, dass ihr Ex-Lebensgefährte die Wertsachen aus ihrer Wohnung in der Schönbrunner Straße in Wien-Margareten gestohlen haben soll.