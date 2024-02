Wienerin in der Steiermark von Lawine mitgerissen und verschüttet

Glück im Unglück hatte am Mittwoch eine Tourengeherin aus Wien, als sie bei einer Wanderung in der Steiermark von einer Lawine mitgerissen wurde.

Eine Tourengeherin aus Wien ist am Mittwoch bei einem Lawinenabgang am Blaseneck (Bezirk Liezen) teilweise verschüttet worden. Sie war mit einer Gruppe unterwegs, trennte sich aber am Gipfelhang von den anderen.