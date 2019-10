Wienerin ging mit Kreditkarte des verstorbenen Vaters einkaufen

Eine 44-Jährige hat die Kreditkarte ihres verstorbenen Vaters gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten zum Einkaufen genutzt. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Eine 44-Jährige ist gemeinsam mit ihrem 43-jährigen Lebensgefährten mit der gestohlenen Kreditkarte ihres verstorbenen Vaters im Burgenland auf Einkaufstour gegangen. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Bei einer Hausdurchsuchung in Wien stellten Beamte des Kriminaldienstes Mattersburg am Dienstag die Kreditkarte sicher, die Frau wurde angezeigt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Einkaufstour mit gestohlener Karte begann im April

Die 44-Jährige und ihr Lebensgefährte begannen ihre Einkaufstour laut Polizei im April im Bezirk Mattersburg, aber auch im Bezirk Eisenstadt-Umgebung, in Neusiedl am See und in Wien kauften sie ein. Die beiden Beschuldigten erwarben unter anderem Tankwertkarten, Lebensmittel, Autozubehör, einen Autoanhänger, Elektroartikel und Gutscheine mit dem Geld des verstorbenen Vaters.

Wienerin wurde auf freiem Fuß angezeigt

Neben der missbräuchlich verwendeten Kreditkarte stellten die Beamten bei der Hausdurchsuchung in Wien am Dienstag außerdem Tankgutscheine im Wert von 910 Euro sicher. Die Frau aus Wien wurde auf freiem Fuß angezeigt, ihr Lebensgefährte aus dem Bezirk Neusiedl am See konnte laut Polizei noch nicht befragt werden, weil er sich derzeit in Ungarn aufhält.