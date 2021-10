Wienerin erpresste 64-Jährigen: Fünf Jahre Haft

Eine Wienerin wurde am Donnerstag zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil sie die Hilfe eines Mannes ausgenutzt und ihn am Ende auch noch erpresst hat.

64-Jähriger unterstützt die Frau finanziell

"Opfer wurde ausgenommen wie eine Weihnachtsgans"

Mann wollte nicht mehr zahlen, Angeklagte drohte mit Anzeige wegen Vergewaltigung

Nach knapp zwei Jahren wollte der 64-Jährige die Zahlungen einstellen, daraufhin begann die Frau zu drohen. Immer wieder passte sie den Mann vor der Bank oder am Bahnhof ab und verlangte das Geld. Als er die Zahlungen verweigerte, schrieb sie ihm am 13. Juli 2021 per Mail, dass er zahlen solle, sonst werde sie ihn wegen versuchter Vergewaltigung anzeigen. "Sie hat mir Angst gemacht", meinte der Mann. "Ich war immer anständig und korrekt zu ihr, deshalb war ich von der Drohung so entsetzt." Aus Furcht traf er sich noch elf Mal mit der 32-Jährigen und überreichte ihr da insgesamt 16.000 Euro.