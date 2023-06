Wienerberger startet umweltfreundlichere Ziegelproduktion

Im oberösterreichischen Uttendorf startet Wienerberger kommendes Jahr mit der praktisch CO2-neutralen Produktion von Ziegeln.

Wienerberger startet im August mit Einbau von umweltfreundlicherem Ofen

Mehr als 30 Mio. Euro nimmt das Unternehmen mit weltweit mehr als 200 Werken laut früheren Berichten dafür in Österreich in die Hand. Der Startschuss für den Einbau des neuen Elektroofens falle im August und werde in etwa zwölf Monate in Anspruch nehmen. Pro Tag sollen in dem Werk bis zu 270 Tonnen Ziegel produziert werden. Die ersten Ziegel sollen im Sommer 2024 gefertigt werden, ab 2025 werde das Werk in Vollbetrieb gehen, so Wienerberger.