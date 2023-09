Wiener Zinshäusern: Verkäufe stark gesunken

Auch bei den Wiener Zinshäusern macht sich der Abschwung am Immobilienmarkt bemerkbar.

Wiener Zinshäusern: Verkäufe stark eingebrochen

Der große Anstieg an angebotenen Häusern und die gleichzeitig schwache Nachfrage hätten dazu geführt, dass sowohl die Mindest- als auch die Maximalpreise in Wien gesunken sind bzw. stagnieren, schrieb das Unternehmen am Montag in einer Aussendung. Trotzdem zeichne sich das Wiener Zinshaus auch in dieser Phase durch eine starke Resilienz aus. "Die Preise sind zwar gesunken, aber nicht so stark wie in anderen Assetklassen und selbst die günstigsten Objekte sind nach wie vor nicht unter EUR 2.035/m2 Nutzfläche zu haben", sagte Philipp Maisel, zuständig für Zinshäuser bei Otto Immobilien.