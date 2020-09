Wiener Zinshäuser haben nach Coronapause wieder größere Nachfrage

Wieder stärker gefragt: Das Coronavirus ließ zwar die Nachfrage nach Zinshäusern in Wien im ersten Halbjahr einbrechen - inzwischen hat sich das Kaufinteresse aber erholt.

Letztlich könnte sich 2020 trotzdem zu einem starken Jahr mit mehr als 1,2 Mrd. Euro Umsatz entwickeln, zeigt der Zinshaus-Marktbericht von Otto Immobilien. Im ersten Halbjahr betrug das Transaktionsvolumen 379 Mio. Euro, nicht einmal halb so viel wie in der Vorjahresperiode.

Preis für Wiener Gründerzeit-Zinshäuser: 1.770 Euro/m2

Nach Angaben von Otto Immobilien müssen in Wien für ein durchschnittliches Gründerzeit-Zinshaus aktuell zumindest 1.770 Euro/m2 bezahlt werden. 70 Prozent aller Käufe wurden von Unternehmen getätigt, etwas weniger als in der Vorjahresperiode. Bei den Verkäufern waren die Unternehmen wie im Vorjahr in der Minderheit.