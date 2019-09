Wiener Zentralfriedhof: Neue Handy-Audioguides ab sofort verfügbar

Der Wiener Zentralfriedhof hat sowohl geschichtlich, als auch architektonisch einiges zu bieten. Ab sofort lässt sich der Friedhof auch mit dem Handy erkunden.

Rund 300.000 Gräber befinden sich auf dem Wiener Zentralfriedhof. Mit einer Fläche von 2,5 Quadratkilometer ist es der zweitgrößte Friedhof in Europa - nach Ohlsdorf bei Hamburg. Wer über den Wiener Zentralfriedhof spaziert, wird zahlreiche berühmte Namen entdecken. Doch nicht nur geschichtlich hat der 145 Jahre alte Friedhof so einiges zu bieten. Auch architektonisch sowie in Bezug auf Flora und Fauna gibt es einiges zu entdecken.