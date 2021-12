Wiener Wissenschafter: Bitter-Geschmacksrezeptoren "krebshemmend"

Wissenschafter der Universität Wien haben erklärt, dass Geschmacksrezeptoren, die auf der Zunge Bitterstoffe wahrnehmen und das für Menschen meist unangenehme Aroma an das Gehirn weitergeben, "krebshemmend" sind.

Die gezielte Aktivierung solcher "Bitterrezeptoren" verringert das Wachstum und die Ausbreitung von Tumorzellen, erklären sie in einem Übersichtsartikel in der Fachzeitschrift "Cancers".

Zahlreiche Bitterrezeptoren auf Zunge

Menschen haben mehr als 25 verschiedene Typen von Bitterrezeptoren auf der Zunge, wo sie der Geschmackswahrnehmung dienen, so die Forscher um Veronika Somoza vom Institut für Physiologische Chemie der Universität Wien in einer Aussendung: "Zudem mehren sich Befunde, dass auch Zellen anderer Organe über solche Rezeptoren verfügen". Dort haben sie aber nichts mit dem Geschmack zu tun, sondern regeln zum Beispiel in Magenzellen die Säureausschüttung und im Darm sowie den Atemwegen die Freisetzung von Substanzen gegen Mikroben.