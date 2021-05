Wiener Wirtschaft auf Pendler angewiesen

270.000 Menschen kommen beinahe täglich nach Wien - Die Pendler. Eine Analyse hat nun gezeigt, dass die Wiener Wirtschaft auf sie angewiesen ist.

Sie kommen aus allen Himmelsrichtungen, gehen in Wien ihrer Arbeit nach oder studieren dort - und werden in der öffentlichen Debatte oft nur im Zusammenhang mit ihrer Rolle im Verkehrsgeschehen wahrgenommen: Die Pendler. Alexander Biach, der Standortanwalt in der Wirtschaftskammer Wien, hat nun auch eine Analyse zur ökonomischen Bedeutung der Berufspendler mit Arbeitsplatz Wienerstellt. Ergebnis: Die Wiener Wirtschaft ist auf diese angewiesen.

Ohne Pendler wäre Bedarf an Arbeitskräften nicht zu decken

Ohne Einpendler aus Niederösterreich oder dem Burgenland sei der Bedarf an Arbeitskräften nicht zu decken, heißt es in dem Bericht. Denn mittlerweile komme mehr als ein Viertel der Erwerbstätigen in der Bundeshauptstadt aus dem Umland. Die Zahl der Pendler wird mit 270.000 angegeben, ihr Beitrag zur Bruttowertschöpfung mit knapp 24 Mrd. Euro. Die WienerErwerbseinpendler sorgen laut Standortanwalt zudem für staatliche Rückflüsse aus Steuern und Abgaben in Höhe von 14 Mrd. Euro.