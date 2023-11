Wiener Winterdienst der MA48 ist auf Schneefall sehr gut vorbereitet

Für den Winterdienst auf Wiens Straßen ist die MA 48 zuständig. Bis zu 1.400 geschulte Mitarbeiter und 280 Räum- und Streufahrzeuge sind jederzeit einsatzbereit.

Geht es um den Winterdienst, gehört die 48er zu den technologischen Vorreitern - weltweit. In den Fahrzeugen, Geräten, der Auswahl und dem Einsatz von Streumitteln, der Logistik aber auch in den regelmäßigen Schulungen stecken jahrelange Entwicklung und Optimierung.

Winterdienst der Stadt Wien ist weltweit technologischer Vorreiter

Seit langem wird in hochmoderne Geräte wie zum Beispiel den Doppelklingenpflug und Kombistreuer für Feuchtsalz und Sole investiert, die Fahrzeugflotte wird Zug um Zug von Feuchtsalzstreuung auf Sole umgerüstet, neue Geräte sind mit zusätzlichen Streubalken ausgestattet.

"Der Winterdienst der Stadt Wien ist wirklich top, vor allem wenn es um Effizienz und Sparsamkeit beim Einsatz von Streumitteln geht. Jedes Jahr gilt es aufs Neue, die Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch die Umwelteinflüsse auf ein Minimum zu reduzieren - so wenig wie möglich und so viel wie nötig", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.