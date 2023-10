Wiener Wiesn: 400.000 Gäste feierten 2023 auf der Kaiser Wiesn im Prater

18 Tage lang feierten mehr als 400.000 Gäste auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater. Auch zahlreiche Promis ließen sich blicken.

Wiener Wiesn 2023: Stimmungsmacher auf der Kaiser Wiesn

Für Stimmung sorgten auf der Kaiser Wiesn 2023 u.a. "Die Edlseer", "Die Lauser", Jazz Gitti und Andy Borg. Auch eine imposante Show verschiedener Polizei-Einheiten (Hundestaffel, Motorrad, WEGA, etc.) gab es zu bestaunen. Aber auch aus dem Publikum heraus wurde für Stimmung gesorgt: Ein Gast machte seiner Freundin am 22. September einen Heiratsantrag auf der Bühne.

Für Studenten gab es heuer die "Studi"-Wiesn mit ermäßigtem Eintritt inklusive einer Maß Bier. Für Markt-Fans gab es Standln, an denen Handwerk und Kulinarik angeboten wurden. Apropos Kulinarik: "Während traditionelle Gerichte wie Brathendl oder Brettljause nach wie vor beliebt sind, wächst das Interesse an vegetarischen und veganen Angeboten deutlich", so Andreas Weichsler, Geschäftsführer der WK Gastrobetriebs GmbH. Zahlen konnten die Gäste natürlich bargeldlos, mit Karte, Smartphone oder Smartwatch - und dieser Bezahlvorgang boomt laut Aussendung am Dienstag: "Es ist für unsere Mitarbeiter natürlich praktischer, wenn sie kein Retourgeld berechnen und suchen müssen. Das macht den Zahlungsprozess deutlich schneller. Und das kommt auch bei den Gästen super an, wenn sie einfach ihre Karte an unser Smartphone halten und schnell und einfach zahlen können", sagt Johann Pitterman, Geschäftsführer des Veranstalters der Kaiser Wiesn, PW Veranstaltungs GmbH.