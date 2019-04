"Wiener Wiesn" 2019: Erste Programmdetails veröffentlicht

Zwar dauert es noch eine Weile, bis die "Wiener Wiesn" im Herbst startet, am Donnerstag wurden jedoch bereits die ersten Details zum Programm präsentiert. Besondere Gäste werden Jazz Gitti und Almklausi sein.

Was das Programm betrifft, so wurden heute bekannte Größen der Volksmusik- und Schlagerszene angekündigt: Dazu zählen Roberto Blanco, Stefan Mross, Nino de Angelo, Jazz Gitti, Marc Pircher oder Andy Borg. Neu ist die “Wiesn-Fete”, die am 2. und am 9. Oktober steigt. Dabei werden u.a. Almklausi und FJ Maxx & Junior für Stimmung sorgen. Zusätzlich gibt es spezielle Events wie “Rock-die-Wiesn”, “Kabarett-Wiesn”, “Big-Bottle-Party” – damit sind Weinflaschen gemeint – oder Seniorentage, die sich in der Vergangenheit bewährt haben.