Wiener Westbahnhof zum besten Bahnhof gewählt

Fahrgäste konnten beim diesjährigen Bahntest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) Österreichs Bahnhöfe bewerten. Dabei kamen vor allem der Bahnhof von Baden, Sillian, sowie der Wiener Westbahnhof bei den Bahnreisenden gut an.

Zum schönsten Bahnhof wurde von den 11.700 teilnehmenden Passagieren der Wiener Hauptbahnhof und der Bahnhof Feldkirch in Vorarlberg gewählt, hieß es in einer Aussendung.

Wiener Westbahnhof wurde zum besten Bahnhof gekürt

Die Fahrgäste bewerteten bei dem Test zudem ihren Einstiegsbahnhof beziehungsweise einen Bahnhof, den sie häufig nutzen, nach zwölf verschiedenen Kriterien, wie beispielsweise Erreichbarkeit, Barrierefreiheit oder Sauberkeit. Dabei wurde bei den großen Landeshauptstadt-Bahnhöfen der Wiener Westbahnhof am besten bewertet, vor dem Hauptbahnhof St. Pölten und Graz Hauptbahnhof, an vierter Stelle folgen knapp dahinter Wien Hauptbahnhof und Innsbruck Hauptbahnhof. Schlusslicht ist wie seit vielen Jahren der Hauptbahnhof Bregenz.

Erreichbarkeit der Öffis am besten bewertet am Wiener Westbahnhof

Beim Westbahnhof bewerteten die Fahrgäste die Erreichbarkeit mit den Öffis am besten, verbessern kann sich der Westbahnhof aus Sicht der Fahrgäste noch bei Sauberkeit sowie bei WC und Sanitäranlagen. "Erfreulich ist, dass nicht nur große Bahnhöfe gut bei den Fahrgästen ankommen, sondern auch Bahnhöfe in den Bezirkshauptstädten und kleineren Gemeinden. Das ist für das Ziel, die Mobilität außerhalb der großen Städte auf Klimakurs zu bringen, essenziell", betonte VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Bahnhof Baden gewann als Bahnhof ausßerhalb der Landeshauptstadt

So gewann der Bahnhof Baden (Niederösterreich) in der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte vor dem Bahnhof Lienz (Tirol) und Rankweil (Vorarlberg). Bei den kleinen Bahnhöfen wurde Sillian (Tirol) am besten bewertet.