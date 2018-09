Wiener Wasserweg-App: Alte Donau mit dem Handy erforschen

Die Wiener Wasserweg-App wurde vor einigen Jahren im Rahmen eines EU-Projektes von der MA 45 - Wiener Gewässer entwickelt. Nun wurde sie überarbeitet und aktualisiert.

An 22 Stationen entlang der Alten Donau erfahren die Nutzerinnen und Nutzer spannende Details zur Entstehung des Gewässers, zur Badekultur oder zu früheren wirtschaftlichen Nutzungen der Alten Donau bis hin zu den aktuellen Maßnahmen, die notwendig sind, um z.B. die gute Wasserqualität des Gewässers zu sichern.

Woher zum Beispiel Kaisermühlen seinen Namen hat, was die Unterwasserforscher-Legende Hans Hass mit der Alten Donau zu tun hat oder wann es die ersten Segel-Regatten auf der Alten Donau gab – die Antworten darauf kann man bequem per Smartphone oder Tablet abrufen.

Aber auch die Gegenwart kommt nicht zu kurz. Welche Maßnahmen die Stadt Wien setzt, um das Gewässer und die Wasserqualität nachhaltig zu sichern, wie die Unterwasserpflanzen gemäht und gepflegt werden, welche Tiere im und am Wasser leben – all das bietet die App in Form von Texten, Bildern und Filmen.