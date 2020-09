Wiener Wasserpolizei bringt defektes Boot aus Greifenstein nach Wien zurück

Am Dienstagabend kurz nach 21:00 Uhr wurde die Wiener Wasserpolizei zur rettenden Hand für ein defektes Sportboot, das in der Donau trieb.

Beamte der Wasserpolizei wurden alarmiert, da ein Sportboot während der Fahrt einen Defekt an der Bootsschraubehatte und daher im Bereich Greifenstein am linken Donauufer antriebslos in der Donau trieb.

Polizeiboot "Wien" schleppt defektes Sportboot ab

Die Polizisten leiteten via Funk der Besatzung eine Notverankerung an, was glücklicherweise gelang. Das Sportboot kam dadurch zum Stillstand und stellte keine weitere Gefahr für die Schifffahrt dar. Anschließend wurde es an das Polizeiboot „Wien“ angekoppelt und zurück nach Wien gebracht.